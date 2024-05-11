İstanbul'da görev yaptığı 5 yılda suya yüzde 500 zam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart sonrası ilk İSKİ Genel Kurulu'nda yine suya zam teklifinde bulundu. Şu anda mecliste çoğunluğu bulunduran CHP'li İmamoğlu'nun, suya zam yaptıktan sonra ayrıca suya her ay otomatik olarak açıklanan TÜFE oranında zam yapılması kararını da gündeme getireceği öğrenildi. İmamoğlu yönetimi, son olarak geçen dönemde 22 Kasım'da yapılan en son İSKİ kurulunda, su fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmasını istemişti. Ancak mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı tarafından bu zam oranı kabul edilmeyerek yüzde 15'te karar kılınmıştı.