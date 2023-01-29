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29 Ocak 2023 Pazar 10:20:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 10:20:00

5 ülkeden provokatif Türkiye uyarısı

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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İsveç'te ve Danimarka'daki İslam düşmanı provokatif saldırılardan sonra bazı ülkelerin büyükelçiliklerinden de eşzamanlı algı operasyonları gelmeye başladı.

İsveç'te ve Danimarka'da İslam düşmanı provokatif saldırıların ardından, bazı ülkelerin büyükelçiliklerinden eşzamanlı algı operasyonuna imza atıldı. Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından, ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

YALANLARLA DOLU BİLDİRİ

Provokatif ifadelerin yer aldığı metinde, Kur'an yakma eylemleri nedeniyle Türkiye'de terör saldırısı riskinin arttığı, bu nedenle kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Türkiye'ye yönelik operasyonun ortaklarından Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarının 'keyfi tutuklandığı' yalanıyla Türkiye'yi hedef aldı. Mesnetsiz iddiaların dozunu arttıran Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de hükümeti eleştirmenin, paylaşım yapmanın ya da bir paylaşımı beğenmenin kovuşturma için yeterli olduğunu iddia etti. Türkiye ile ilgili bir 'korku senaryosu' uyduran Bakanlık, Türkiye'deki Alman vatandaşlarına, "siyasi olaylar, mitingler ve kalabalık alanlardan uzak durun" çağrısı yaptı.

FETÖ'YE 'HAREKET' GÜZELLEMESİ

Almanya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Türkiye'de meşru yönetimi devirmek amacıyla darbe girişiminde bulunan ve 251 insanımızı şehit eden FETÖ, 'hareket' olarak anıldı. Ayrıca FETÖ'nün Almanya tarafından terör örgütü olarak görülmediğinin altı çizildi.

Etiketler : islam düşmanı provokatif saldırı fetö
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