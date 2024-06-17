4.5 ay sonra hudutta ailesiyle buluştu

Türkiye-Suriye sınırında vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Okur, karakolda nöbet tuttuğu sırada memleketi Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babasının sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı.

Gözetleme kulesinde komutanına gözetleyici tekmili veren asker, arkasına döndüğü sırada ailesini görünce büyük sevinç yaşadı.

"BÖYLE BİR SÜRPRİZİ BEKLEMİYORDUM"



Terhis olmasına çok kısa bir süre kalan er Mehmet Okur, "Böyle bir sürprizi beklemiyordum, çok sevindim, komutanlarımdan Allah razı olsun" dedi. Anne Zeynep Okur ise "4,5 ay oldu oğlumu görmüyorum, kuzumun kokusunu özledim, o benim bir tanecik kuzum. Başta şehit aileleri olmak üzere tüm herkesin bayramını kutluyorum, tüm anneler inşallah çocuklarına sağlıkla kavuşsun" dedi.