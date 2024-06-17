VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Kahvaltıda kavurma tüketmeyin'
Kıyafetlerdeki pas lekeleri beyaz ötesi oluyor! Limon ve tuza ek olarak...
Kurban etleri böyle saklanmalı
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (17 Haziran 2024)
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (17 Haziran 2024)
Kalbin ayarlarını bozuyor! Şekeri zıplatan besin her öğün sofrada
17 Haziran 2024 Pazartesi 09:14:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 09:14:00

4.5 ay sonra hudutta ailesiyle buluştu

ABONE OL

21 yaşındaki er Mehmet Okur, ailesinin yaptığı sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

Türkiye-Suriye sınırında vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Okur, karakolda nöbet tuttuğu sırada memleketi Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babasının sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı.

Gözetleme kulesinde komutanına gözetleyici tekmili veren asker, arkasına döndüğü sırada ailesini görünce büyük sevinç yaşadı.

"BÖYLE BİR SÜRPRİZİ BEKLEMİYORDUM"

Terhis olmasına çok kısa bir süre kalan er Mehmet Okur, "Böyle bir sürprizi beklemiyordum, çok sevindim, komutanlarımdan Allah razı olsun" dedi. Anne Zeynep Okur ise "4,5 ay oldu oğlumu görmüyorum, kuzumun kokusunu özledim, o benim bir tanecik kuzum. Başta şehit aileleri olmak üzere tüm herkesin bayramını kutluyorum, tüm anneler inşallah çocuklarına sağlıkla kavuşsun" dedi.

Etiketler : Mehmet Okur asker nöbet
Simge yaz moduna geçti

Simge yaz moduna geçti
Enerjik sahne

Enerjik sahne
Sevgilisinin başucundan ayrılmadı

Sevgilisinin başucundan ayrılmadı
Charles Dance ile başrolde

Charles Dance ile başrolde
Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşim ‘çuval giy' dese giyerim
Gençlere hayat tavsiyesi

Gençlere hayat tavsiyesi
Reklamla dönüyor

Reklamla dönüyor
Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!

Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!
Bursa'da rap zamanı

Bursa'da rap zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX