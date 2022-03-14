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14 Mart 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 16:00:00

40 dakikalık yol 5 dakikaya indi

Kaynak: IHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan projeyle 40 dakikada geçilen güzergahın seyahat süresinin 5 dakikaya indiğini duyurdu.

Heyelan nedeniyle yaklaşık bir aydır trafiğe kapanan Zonguldak-İstanbul yolunda temizleme çalışmalarından sona gelindi.

Zonguldak-İstanbul yolunda geçtiğimiz aylarda sağanak yağış ve fırtına nedeniyle heyelan meydana gelmişti. Heyelan sırasında dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı. Yolun kapanmasının ardından yol trafiğe kapatılarak tek şeride düşürüldü. Yaklaşık bir aydır karayolları ekipleri tarafından devam eden yol temizleme çalışmalarında sona gelindi. Yolda bulunan kaya parçaları kamyonları yüklenerek yolun trafiğe açılması için hummalı bir çalışma sergilendi.

Önümüzdeki günlerde kayaların tamamen kaldırılmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Etiketler : Zonguldak-Kilimli eyahat süresi 5 dakikaya indi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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