4 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Yozgat merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve uyuşturucu maddede kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Yozgat, Ankara, Kayseri ve Kırşehir'de belirlenen adreslere 40 ekip, 160 personel ile operasyon düzenlendi.
23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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