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06 Temmuz 2023 Perşembe 07:28:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 07:28:00

38 yıl sonra mutluluk kareleri

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Doğa fotoğrafçısı Adem Sönmez, 38 yıl önce Muş'un Yurttutan Köyü'nde gezerek orada yaşayanları çektiği fotoğrafları sosyal medyada yayınladı.

Doğa fotoğrafçısı Adem Sönmez, 38 yıl önce Muş'un Yurttutan Köyü'nde gezerek orada yaşayanları çektiği fotoğrafları sosyal medyada yayınladı. Yıllar sonra o karelerde kendilerini ya da ölmüş yakınlarını görenler fotoğrafçıyı köylerine davet etti, anılarıyla buluştu.

HEPSİNİ SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ

Muş'ta 50 yıldır yörenin doğal güzelliklerini ve köy yaşantısını fotoğraflayan 75 yaşındaki Adem Sönmez, merkeze 81 kilometre uzaklıktaki Yurttutan köyünde 38 yıl önce çektiği yaşam fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafları gören köylüler, Adem Sönmez'e ulaşarak fotoğrafları istedi. Bunun üzerine köye giden Sönmez, fotoğrafları sahiplerine teslim ederek anılarını canlandırdı.

TARİFSİZ BİR MUTLULUK YAŞANDI

Anılara dalan köylüler büyük mutluluk yaşadı. Köylülerden Hüseyin Bingöl, "Fotoğraflarda yer alan bazı insanlarımız ölmüş, bazıları evlenmiş çocuk ve torun sahibi olmuş, çok duygulandık" diye konuştu. Özlem Bingöl, "Annemin 15 yaşındayken çekilen fotoğraflarını gördüm. Fotoğrafı çeken kişiye ulaştım ve kendisinden fotoğrafları istedim o da bugün bizi anılarımızla buluşturdu" dedi.

Etiketler : Doğa fotoğrafçısı Muş Hüseyin Bingöl
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