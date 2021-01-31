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31 Ocak 2021 Pazar 20:04:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 20:13:00

31 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı: 128 can kaybı, 6 bin 562 yeni vaka

Kaynak: AA

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 31 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1634 oldu, 7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu (31 Ocak 2021 Pazar), "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Ocak koronavirüs tablosu pazar koronavirüs tablosu Türkiye koronavirüs tablo
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