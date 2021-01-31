31 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1634 oldu, 7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu (31 Ocak 2021 Pazar), "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

