31 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı: 128 can kaybı, 6 bin 562 yeni vaka
Kaynak: AA
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 31 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1634 oldu, 7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu (31 Ocak 2021 Pazar), "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
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