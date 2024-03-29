Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 gün önce "SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin 5'i de CHP'li" demişti. Bu sözlerinin ardından 30 büyükşehir belediyesinin borcunun açıklanmasına yönelik talep geldiğini ifade eden Işıkhan şu bilgileri paylaştı:

5'İ DE CHP'Lİ: SGK'ya en fazla borcu olan 5 büyükşehir belediyesinin 5'i de CHP'li. Ankara, İzmir, İstanbul, Adana Büyükşehir Belediyelerinin borcu tüm büyükşehirleri aşmış durumda.

İŞTE O RAKAM: Türkiye'de 30 Büyükşehir Belediyesi var, toplam borçları 20 milyar lira. 30 Büyükşehir'den 11'i CHP'li ve bu 11 CHP'li belediyenin toplam borcu 15 milyar lira. 30 Büyükşehir'den yalnızca 11'i CHP'li olmasına rağmen, 30 Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait.

EN VAHİMİ ANKARA: Ankara için durum daha da vahim. 30 büyükşehrin toplam borcunun yüzde 25'i tek başına Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Sadece ABB'nin borcu 4,5 milyar lira ve CHP'li olmayan 19 büyükşehir belediyesinin tamamının borcunun toplamına eşit düzeyde.

YATIRIM YOK: Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ortada borcunu 20 kata kadar artıran bu belediyelerin yaptıkları elle tutulur bir hizmet de yok, yatırım da yok. Büyükşehirlerin CHP'li ilçe belediyelerinde de tablo aynı.