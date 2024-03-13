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28 Şubat'ın hortlakları yine sahnede!
13 Mart 2024 Çarşamba 09:18:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 09:18:00

28 Şubat'ın hortlakları yine sahnede! Halk TV'de başörtüsüne yönelik skandal sözler

Kaynak: Star Gazetesi

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CHP'ye yakınlığı ile bilinen Fikret Bila, Halk TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya'nın programında başörtüsüne yönelik skandal sözlere imza attı. Bila, canlı yayın esnasında başörtüsünün 'laikliğe aykırı' olduğunu dile getirerek, öğretmenlerin, hakimlerin, savcıların ve subayların başörtüsü kullanmasından rahatsız olduğunu söyledi.

28 Şubat'ın karanlık simalarından Müslümanlara yönelik aşağılayıcı sözler aralıksız sürüyor... Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan ve CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Fikret Bila başörtüsünü hedef aldı!

SÖZDE "LAİKLİĞE AYKIRI" İFADELERİ TEPKİ ÇEKTİ

Bunun üzerine Bila, başörtüsünün "laikliğe aykırı" olduğunu iddia etti. Kamu kurumlarında çalışan kimi öğretmenlerin, hakimlerin, savcıların ve subayların başörtüsü kullanmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Bila, 28 Şubat zihniyetinin değişmediğini gözler önüne serdi.

KADIN ASKERLERİMİZE "TÜRBANLI SUBAYLAR" YAKIŞTIRMASI

Bila, konuşmasının devamında şu skandal sözlere yer verdi:

"Hakim kürsüsünde türbanlı yargıç oturarak aslında siyasal simge haline gelmiş türbanla hüküm kurdu. Aynı şekilde savcı yine siyasal simge haline gelmiş türbanla iddiasını ortaya koydu. Subay olarak yine üniforma dışında başka bir siyasal simge haline gelecek kıyafet giymemesi gereken bir kamu hizmeti olarak türbanlı subaylar ortaya çıktı."

BAŞÖRTÜ YASAĞININ KALDIRILMASINDAN RAHATSIZ!

Bila, AK Parti iktidarının ilk önce mecliste sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü yasağını kaldırdığını belirterek rahatsızlığını vurguladı.

Etiketler : chp halk tv 28 şubat başörtüsü
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