Bartın'daki maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi

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15 Ekim 2022 Cumartesi 08:10:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 08:10:00

28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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Bartın'da dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. Öte yandan dumanların kapladığı maden ocağı havadan dron ile görüntülendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası yerin -300 ila -350 kotunda bulunan 15 maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi.

Maden ocağının etrafını kaplayan duman dron ile havadan görüntülendi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor.

Etiketler : Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden ocağı PATLAMA
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