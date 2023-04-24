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24 Nisan 2023 Pazartesi 17:41:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 17:41:00

24 Seçim Özel'in konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan soracak, İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Seçime günler kala, meydanlar ne söylüyor?

Deprem bölgesinde seçim için neler yapılıyor?

Emniyette yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye karşı hangi adımlar atılıyor?

Seçim güvenliği hazırlıkları ne aşamada?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor.

24 Seçim Özel yarın akşam saat 20.00'de 24 TV'de.

Etiketler : seçim seçim özel süleyman soylu
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