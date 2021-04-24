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24 Nisan 2021 Cumartesi 19:24:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 19:28:00

24 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Kaynak: AA

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. İşte 24 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 511 oldu, 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi.

Etiketler : 24 nisan koronavirüs tablosu koronavirüs tablosu Türkiye koronavirüs tablo
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