  • BIST
    1118.98
  • Dolar
    7,6294
  • Euro
    8,8913
  • Altın
    455,3580
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nazım Sangare, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
2020-DGS tercih işlemleri yarın başlatılıyor
BAE, Filistin'deki işgalci şirketlere ortak oldu!
Hatay'da 4 noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Trump'a Putin çelmesi... Rusya lideri daha önce aday gösterilmiş
İtalya'dan Fransaya insanlık dersi!
Fabio Martins, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya rakam verip açıkladı! İşte denetlenen işyeri sayısı
Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Solunum yetmezliği çeken koronavirüs hastası Ambulans helikopter ile Malatya'ya getirildi
Türkiye-Yunanistan masaya oturuyor! Görüşmelerin yol haritası nasıl olacak?
KAİHL mezunları, TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Apartman görevlisinin korona testi pozitif çıktı, 500 kişi karantinada
MEB'den önemli adım! İlk ders Bakan Selçuk'tan
Çağla Büyükakçay'dan Fransa Açık'a veda
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!
Öğretmen çiftin bebeğinin canlı ders sırasında feci ölümü
"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı
8. Boğaziçi Film Festivali'nde 'Altın Yunus' için yarışacak filmler belli oldu
Bu yıl dağa 41 kişi çıkmış, ikna ettiğimiz 156
Irak'ta DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon başladı!
Van'da 1 terörist, güvenlik güçlerimize teslim oldu
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan rest: Kimseyi uyarmak zorunda değiliz
Ceren Özdemir'i katleden caniden mahkemede pişkin sözler: Mahkemeyi de bitirelim
24 Eylül 2020 Perşembe 16:11:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 16:22:00

2020-DGS tercih işlemleri yarın başlatılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını duyurdu.

Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER