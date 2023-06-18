Ankara Sincan'a bağlı Temelli Hürriyet Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından bir aydır evlere su verilmediğini iddia etti. Ayten Eldemir, 26 Mayıs'tan itibaren suların kesik olduğunu belirterek, "ASKİ'yi arıyoruz cevap vermiyor, telefonlar yüzümüze kapanıyor. Belediye ile de iletişime geçtik, hiç umursamadı" dedi.

Mahallelilerden Ebru Acar, "Okula giden çocuğumu banyo yaptıramıyorum. Küçük çocuk mikrop kaptı susuzluktan" derken Emre Can Soner de "Kişisel bakımlarımızı yapamıyoruz, evlerimizi temizleyemiyoruz. Bize yapılan muamele hayvan muamelesi" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'UN 6 İLÇESİNDE 24 SAAT KESİNTİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, 6 ilçeye yarın saat 06.00'dan itibaren 24 saat boyunca su verilemeyeceğini duyurdu. Su kesintisi yapılacak ilçeler Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece olarak açıklandı. Kesinti nedeni olarak Terkos-İkitelli İsale Hattı'nın hizmete alınması nedeniyle gerçekleştirilecek çalışmalar gösterildi.