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01 Mart 2023 Çarşamba 07:31:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 07:31:00

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

Kaynak: Sabah

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaralarını sarma çalışmaları sürerken, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 120 kişinin hayatını kaybettiği Eda Apartmanı ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 120 kişinin hayatını kaybettiği Eda Apartmanı ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. 5 Şubat günü, yani depremden sadece bir gün önce toplanan apartman sakinlerinin, 42 yıllık binayı yıktırıp yeniden inşa edilmesi yönünde karar aldıkları ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi, on binlerce binanın yıkılmasına ve binlerce vatandaşın canına mal oldu. Devlet ve milletin el ele vererek tüm gayretiyle yaraları sarma çalışmaları sürerken, felaketten geriye acı dolu hikâyeler ve kahreden detaylar kaldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Piri Reis Mahallesi'nde denize sıfır konumda bulunan Eda Apartmanı da 42 yıl önce dönemin ünlü müteahhitlerinden Nafiz Soyer tarafından inşa edildi.

8 MİLYONA DAİRE VARDI

Depreme kadar da bölgenin en gözde apartmanlarından biriydi. Hatta depremden önce verilen ilanlarda da bazı daireler 7 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılırken, bazı daireler ise 19 bin 500 liraya kiralanıyordu.

Ancak Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü sabaha karşı yaşanan 7.7'lik büyük depremde Eda Apartmanı da yerle bir oldu.

48 dairede 128 kişinin yaşadığı binadan sadece 8 kişi yaralı kurtuldu. Birçoğu çocuk 120 kişi ise hayatını kaybetti. Kurtulan 8 kişiden ikisi ise bir bankada çalışan Özlem Hanım ve kızıydı.

Sarsıntının başladığı anlarda kızını da alıp birinci kattaki daireden kaçmayı başaran Özlem Hanım'ın anne ve babası da kurbanlar arasındaydı.

"YENİDEN YAPILMA KARARI ÇIKMIŞTI AMA KISMET OLMADI"

Sabah'ta yer alan habere göre depremden günler sonra ortaya çıkan bir detay ise yürekleri dağladı. 5 Şubat günü, yani depremden sadece bir gün önce toplanan apartman sakinlerinin, 42 yıllık binayı yıktırıp yeniden inşa edilmesi yönünde karar aldıkları ortaya çıktı.

Yerle bir olan Eda Apartmanı'nın enkaz fotoğrafının paylaşıldığı bir sosyal medya hesabının altında yorum yazan bankacı Özlem Hanım'ın ev sahibi Filiz Yürüyen, "Bir gün önce apartman yönetiminden oybirliğiyle binanın yıkılıp yeniden yapılma kararı çıkmıştı ama kısmet olmadı" dedi.

Yürüyen yazısında, enkazı görünce öldüğünü düşündüğü kiracısı ve kızı ile karşılaşıp sarıldıkları anı da anlattı.

Etiketler : 48 dairede 128 kişi EDA APARTMANI Filiz Yürüyen Özlem Hanım

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