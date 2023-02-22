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22 Şubat 2023 Çarşamba 10:17:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 10:17:00

12 bin km'den uzanan yardım eli

Kaynak: Akşam

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Dünya Türkiye için seferber oldu, binlerce arama kurtarma ekibi ve yardım malzemeleri bölgeye ulaştırıldı. Avustralya'da yaşayan Türkler, kurdukları dernekle 40 ton yardım malzemesini deprem bölgesine yolladı.

Türkiye, son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. Dünyanın birçok yerinde de Türkiye'ye destek olmak için yardım kampanyaları başlatıldı.

40 TON MALZEME GÖNDERİLDİ

Avustralya'da yaşayan Türkler, yaklaşık 12 bin km uzaktan, 40 ton yardım gönderdi. Avusturalya'da yaşayan Birgül Tercan, depremzedelere yardım için Melbourne merkezli Emergency Relief Team isimli dernek kurdu.

İHTİYAÇ LİSTESİ BELİRLENDİ

Deprem sonrası Başkonsoloslukla irtibata geçtiğini belirten Birgül Tercan, "Deprem sonrasında hemen başkonsoloslukla irtibata geçtik. Nelere ihtiyaç olduğunu sorduk. Başkonsolosluk öncelikle çadır, battaniye ve uyku tulumlarına ihtiyaç olduğu bilgisini verdi. Biz de bunun için 3 gün içinde bir dernek kurduk. Hızlı bir şekilde organize olarak burada yaşayan Türkler başta olmak üzere, Avustralya vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaştık. İlk etapta 40 ton çadır, battaniye ve uyku tulumu içeren yardım kargosunu Adana üzerinden deprem bölgesine ulaştırdık. Yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

SİYASİ PARTİ BAĞIMIZ YOK

Dernek olarak nakdi yardım kabul etmediklerini söyleyen Tercan, "Herhangi bir siyasi parti ile bir angajmanımız yok. Türkiye'de bazı kimselerin bu yönde çabaları olduğunu duyuyoruz. Bu bizi üzüyor. Biz hiçbir siyasi parti adına hareket etmeyen, gönüllüler grubuyuz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Türkiye deprem yardım Birgül Tercan

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