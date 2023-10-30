VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporunu açıklıyor
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
30 Ekim 2023 Pazartesi 08:23:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 08:23:00

100. yıl coşkusu

ABONE OL

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Tek yürek olan vatandaşlar, evlerini ve iş yerlerini ay yıldızlı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihinin en görkemli kutlamasına sahne oldu.

DONANMA TARİHİMİZİN EN BÜYÜK RESMİ GEÇİTİ

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle İstanbul Boğazı'nda resmi geçit gerçekleştirildi. Geçit öncesinde, Sarayburnu'nda demirli olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu'da basın brifingi düzenlendi. Tarihimizin en büyük donanma geçidini gerçekleştiren gemiler töreni izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a denizciliğe özgü "çimariva" selamında bulundu.

10. YIL KUTLAMALARINI DÜN GİBİ HATIRLIYOR

Burdur'da yaşayan Cumhuriyet'le yaşıt 100 yaşındaki Fahriye Altındal'ın anılarında Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları özel bir yere sahip. Babasının kasap olduğunu dile getiren Altındal, " Cumhuriyet Meydanı'na bayrama gittik. Çok coşkulu kutlandı, o zaman '10 yılda 15 milyon genç' marşı var ya Onuncu Yıl Marşı o çıktı. Marş söyleye söyleye, kağnılarla böyle herkes bayram yerine giderdi" ifadelerini kullandı. Atatürk, Burdur'a geldiğinde 7 yaşında olduğunu belirten Altındal, hasta annesine baktığından evden çıkamadığını, Atatürk'ü göremediğinden dolayı üzüldüğünü kaydetti.

KAPADOKYA SEMALARI KIRMIZI BEYAZ

Kapadokya'da, sıcak hava balonları, Cumhuriyet'in 100. yılı için havalandı. Gün doğumu vaktinde onlarca sıcak hava balonu, Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükseldi. Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçarken, turistler de ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

SU ALTINDA BAYRAK AÇTILAR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dalış okulu işleten Önder Diktaş ile bir grup dalgıç, Dalyan Koyu açıklarından denize dalış gerçekleştirdi. Dalış yapan grup, Türk bayrağının yanı sıra "Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yılı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

PEDALLAR CUMHURİYET İÇİN ÇEVRİLDİ

Kartepe'de Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi. Tura katılan bisikletseverler, Türk Bayrağı ile pedal çevirdiler.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Bursa'da bir grup hayırsever vatandaş, Cumhuriyetin 100'üncü yılında şehitler için Üftade Camii'de dua okuyup, çorba ikramında bulundu.

ŞIRNAK'TA FENER ALAYI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve 300 metrelik Türk bayrağıyla Koç İlkokulu'na kadar yürüdü. Buradaki etkinlik ilçedeki müzik öğretmenlerinin çeşitli şarkı ve türkülerin seslendirdiği konser ile devam etti. Konserde katılımcılar halay çekti.

Cumhuriyet'le yaşıt Fatma Nine'ye ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim 1923'te doğan Fatma Meşeci'yi doğum gününde ailesiyle birlikte yaşadığı evde ziyaret etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "100 yıllık Cumhuriyet'imizin 100 yıllık en yakın tanığı o. Çünkü onun doğum tarihi 29 Ekim 1923." ifadesini kullandı.

Etiketler : cumhuriyet 100 yıl dönümü kutlamalar
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX