100. yıl coşkusu

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Tek yürek olan vatandaşlar, evlerini ve iş yerlerini ay yıldızlı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihinin en görkemli kutlamasına sahne oldu.

DONANMA TARİHİMİZİN EN BÜYÜK RESMİ GEÇİTİ

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle İstanbul Boğazı'nda resmi geçit gerçekleştirildi. Geçit öncesinde, Sarayburnu'nda demirli olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu'da basın brifingi düzenlendi. Tarihimizin en büyük donanma geçidini gerçekleştiren gemiler töreni izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a denizciliğe özgü "çimariva" selamında bulundu.

10. YIL KUTLAMALARINI DÜN GİBİ HATIRLIYOR

Burdur'da yaşayan Cumhuriyet'le yaşıt 100 yaşındaki Fahriye Altındal'ın anılarında Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları özel bir yere sahip. Babasının kasap olduğunu dile getiren Altındal, " Cumhuriyet Meydanı'na bayrama gittik. Çok coşkulu kutlandı, o zaman '10 yılda 15 milyon genç' marşı var ya Onuncu Yıl Marşı o çıktı. Marş söyleye söyleye, kağnılarla böyle herkes bayram yerine giderdi" ifadelerini kullandı. Atatürk, Burdur'a geldiğinde 7 yaşında olduğunu belirten Altındal, hasta annesine baktığından evden çıkamadığını, Atatürk'ü göremediğinden dolayı üzüldüğünü kaydetti.

KAPADOKYA SEMALARI KIRMIZI BEYAZ

Kapadokya'da, sıcak hava balonları, Cumhuriyet'in 100. yılı için havalandı. Gün doğumu vaktinde onlarca sıcak hava balonu, Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükseldi. Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçarken, turistler de ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

SU ALTINDA BAYRAK AÇTILAR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dalış okulu işleten Önder Diktaş ile bir grup dalgıç, Dalyan Koyu açıklarından denize dalış gerçekleştirdi. Dalış yapan grup, Türk bayrağının yanı sıra "Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yılı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

PEDALLAR CUMHURİYET İÇİN ÇEVRİLDİ

Kartepe'de Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi. Tura katılan bisikletseverler, Türk Bayrağı ile pedal çevirdiler.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Bursa'da bir grup hayırsever vatandaş, Cumhuriyetin 100'üncü yılında şehitler için Üftade Camii'de dua okuyup, çorba ikramında bulundu.

ŞIRNAK'TA FENER ALAYI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve 300 metrelik Türk bayrağıyla Koç İlkokulu'na kadar yürüdü. Buradaki etkinlik ilçedeki müzik öğretmenlerinin çeşitli şarkı ve türkülerin seslendirdiği konser ile devam etti. Konserde katılımcılar halay çekti.

Cumhuriyet'le yaşıt Fatma Nine'ye ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim 1923'te doğan Fatma Meşeci'yi doğum gününde ailesiyle birlikte yaşadığı evde ziyaret etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "100 yıllık Cumhuriyet'imizin 100 yıllık en yakın tanığı o. Çünkü onun doğum tarihi 29 Ekim 1923." ifadesini kullandı.