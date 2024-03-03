Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'İşimiz Gücümüz Bursa' lansman organizasyonunda projelerini açıkladı. Aktaş, "Genç Kart'a yıllık 5 bin TL yüklüyoruz. Gençler bu 5 bin TL ile sanatsal aktivitelere katılacak. Emeklilere yılda 2 kez olmak üzere 1500 TL'lik nakdi destek sunacağız " diyerek şöyle devam etti: "Geçtiğimiz dönemde 9 km tramway hattını hizmete alarak İstanbul Caddesi'ni raylı sistem ile buluşturduk. Şehir Hastanesi'nin ilk hattını işleme alıyoruz. Diğer uzatma hattımız da Üniversite-Görükle hattımız. Toplam ray hattımızı 89 kilometreye ulaştıracağız. Afetlere dirençli bir şehir için Bursa'da 530 bin yapıda çalışmalarımızı başlattık. 2025 sonuna kadar 11 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Yeni dönemde 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçireceğiz. 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz."