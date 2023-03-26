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26 Mart 2023 Pazar 17:47:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 17:47:00

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanı adayları için imza verme işlemi yarın sona erecek!

Kaynak: AA

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Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen isimler için imza süreci yarın saat 20.00'de sona erecek.

Adaylık için gerekli 100 bin imzaya yönelik siyasi partilerin çalışmaları sürerken, Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim kurulları binası önünde sabah saatlerinden itibaren adaylar için imza vermeye gelenlerin oluşturduğu hareketlilik devam ediyor.

Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar, üst aramasının ardından içeri girerek destekledikleri aday için imza atıyor.

YSK tarafından cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları kabul edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini belirterek, 24 Mart Cuma günü cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı.

Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza sürecine yönelik veriler, gün sonunda kamuoyu ile paylaşılıyor.

İmza verme işlemi yarın saat 20.00'de sona erecek.

Etiketler : cumhurbaşkanı adayı 100 bin imza YSK

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