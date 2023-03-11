VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'na katıldı
Asrın felaketinde 34. gün... Bakan Nebati'den açıklamalar
Bakan Kurum: İnşa süreci kültürel doku korunarak devam edecek
"MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır"
"14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız"
BM: Kolera salgını, Afrika'da 11 ülkede "endişe verici" boyutta
Hububat ve bakliyattan 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat
YSK: Seçime 36 parti katılacak
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 şüpheli yakalandı
MHP lideri Bahçeli, belediye başkanlarını toplayacak
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 59,4 milyon lira ceza verdi
Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret
Yakıt ekonomisi ve karbondioksit emisyonu etiketi elektrikli ve hibrit araçlar için de hazırlandı
Depremzedelere 84 ton yardım "demir kanatlar"la ulaştırıldı
"Deprem bölgesinde sanayi sitesindeki esnaflarımızla ilgili KOSGEB acil durum destek kredisini devre...
Bakan Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi
Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadelede 917 bin mükellefi RADAR'ına aldı
Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Türkiye'den İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı
10 soruda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Depremzedeler seçim için 17 Mart'a kadar adres beyanı yapabilecek
11 Mart 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 13:15:00

10 soruda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

ürkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek, seçmen listeleri ne zaman askıya çıkarılacak, Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları ne zaman alınacak? Merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandığa götürecek imzayı attı. Milletvekili olmak isteyen kamu görevlileri için istifa süreci de başladı. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek?

14 Mayıs'ta seçimlerin yenilenmesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç resmen başladı.

YSK, kararın açıklanması ile hemen toplandı. Sürecin nasıl işleyeceği belirlendi. YSK Başkanı Ahmet Yener, kurulun aldığı kararları tek tek açıkladı. Kamu görevlilerinin milletvekili aday adaylığı için de bilgi verdi.

YSK'NIN SEÇİM KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına, milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilme tarihine yönelik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Peki seçim takvimi nasıl işleyecek?

1- İttifakların protokollerini YSK'ya teslim tarihi ne zaman?

Olası takvime göre, seçime ittifak ile girecek partiler, 11-17 Mart arasında ittifak protokollerini YSK'ya teslim edecek.

2- Kamu görevlilerinin aday olabilmek için istifa tarihi ne zaman?

Kamu görevlilerinin 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

3- Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları ne zaman alınacak?

YSK, 21 Mart'tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

4- Seçmen listeleri ne zaman askıda olacak?

22 Mart'ta, seçmen listeleri askıya çıkarılacak.

5- Cumhurbaşkanı aday listelerinde son tarih ne zaman?

YSK, 2 Nisan'da Cumhurbaşkanı aday listelerine son halini verecek.

6- Milletvekili aday listelerinde tarih ne zaman?

7 Nisan'da Meclis'in seçim nedeniyle tatile girmesi, milletvekili aday listelerinin 6-10 Nisan arasında YSK'ya verilmesi öngörülüyor.

7- Propaganda dönemi ne zaman başlayacak?

Nisan ayının ortasında milletvekili kesin aday listelerinin ilan edilmesiyle propaganda dönemine geçilecek.

8- Yurt dışında ve gümrüklerde oy verme işlemi ne zaman başlayacak?

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 27 Nisan'da başlatılabilecek.

9- Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Deprem dolayısıyla farklı şehirlere gitmek zorunda kalanlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak.

10- Görevden ayrılması gerekenler kimler?

YSK'nın seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilmelerine yönelik kararında ise hakimler ve savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin, belediye başkanlarının, subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerektiği kaydedildi.

Etiketler : cumhurbaşkanı milletvekili seçim ysk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX