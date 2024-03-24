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24 Mart 2024 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 10:45:00

"10 kez adımı telaffuz etmiş!" Hamza Dağ: Özel, bizi sevmeye devam edecek

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, "Basın toplantısında 10 defa Hamza Dağ ismini telaffuz etmiş. Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak. Tabii ki CHP'nin en kısa süreli genel başkanı olma hüviyetini yaşayacağı korkusu ve inşallah İzmirlilerin tercihinin de bunda çok büyük etken olacağı endişesinin onun bana olan sevgisini arttırdığının farkındayım. Bizi sevmeye devam edecek." dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Özel ile selamlaştıklarını aktaran Dağ, şunları kaydetti: "İzmir'e geldiği zaman mutlaka bizimle ilgili bazı açıklamaları oluyor. Dünkü basın toplantısında 10 defa Hamza Dağ ismini telaffuz etmiş. Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak. Tabii ki CHP'nin en kısa süreli genel başkanı olma hüviyetini yaşayacağı korkusu ve inşallah İzmirlilerin tercihinin de bunda çok büyük etken olacağı endişesinin onun bana olan sevgisini arttırdığının farkındayım. Bizi sevmeye devam edecek."

Dağ, CHP gençlik kolları üyelerinin kendisi hakkında duvar yazıları yazmasına espriyle baktığını da belirterek şöyle devam etti: "Biz de gençlik kollarından geliyoruz. Böyle esprili şeyler bu süreçlerde olur. Özel, 82'inci dakikada PlayStation oynarken siyasete atıldığı için o işlerden çok fazla anlamaz."

Etiketler : hamza dağ özgür özel izmir chp
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