  • BIST
    1397.82
  • Dolar
    8,2763
  • Euro
    9,9894
  • Altın
    470,7530
İstanbul
13 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzin belgeleri 2 Mayıs'a kadar geçerli
1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı!
Kırgızistan ve Tacikistan'dan ateşkes kararı
Bakan Çavuşoğlu'ndan iki ayrı görüşme
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 576 bini geçti
"Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız"
Malatya'da komedi
Nikah öncesi son rötuş!
İhtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret etti
Twitter pandemide coştu
Doğayı canlandıran adam
Troya'ya atlı güvenlik
Servis minibüsü karavana dönüştü
Mahallenin gönül köprüsü imam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yapmayın artık ya...
Salgının gölgesinde 1 Mayıs
Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak? Bakan Koca yanıtladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 yeni fakülte kuruldu
Almanya'yı sarsan "darbe planı"
Dünya devinden sevindiren Türkiye kararı
Kısıtlamaya rağmen Taksim'e yürümek isteyen grup gözaltında
Belçika'da büyük küstahlık
ABD'de terör lobisi! PKK ile anlaştılar
Suriye savaşında test ettiler: İnsansız ordu kuracaklar
01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:39:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:39:00

1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı!

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi, 373 hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaşt. Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 525 oldu, 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi

Etiketler : türkiye'de son durum koronavirüs vaka sayısı sağlık bakanlığı
Tipi'ye veda

Tipi'ye veda
Sürprizin ardından reklam çıktı

Sürprizin ardından reklam çıktı
Ada hayatı çok zor!

Ada hayatı çok zor!
Şampuan satıp çocuk okutacak

Şampuan satıp çocuk okutacak
Maldivler'de el ele!

Maldivler'de el ele!
Tek eksiğim Tarık

Tek eksiğim Tarık
Yıldız'a hasret kaldı

Yıldız'a hasret kaldı
Eşe son sarılış

Eşe son sarılış
Koku almak istiyor

Koku almak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER