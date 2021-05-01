1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı!
Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi, 373 hasta hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaşt. Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 525 oldu, 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi