Tuz mağaraları turistlerin ziyaret rotasında!
Iğdır'da 2022 yılında açılan ve bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırlayan Tuz Terapi Merkezi, kış aylarında da merak uyandırıyor.
Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan galeriler, Iğdır Valiliğinin yaptığı çalışma sonucu etaplar halinde Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.
Yerin metrelerce altında, tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezi, valilikçe yapılan çevre düzenlemesi ve ışıklandırmanın ardından yoğun ziyaretçi ağırlamaya başladı.
Kısa sürede ülke çapında duyulan merkez, kışın da bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor.
Merkez, açıldığı 2022'den bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırladı.