VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tuz mağaraları turistlerin ziyaret rotasında!
Venezuela'yı ziyaret eden Bakan Fidan temaslarda bulundu
Gök bilimciler Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular tespit etti
Gümrük Muhafaza ekiplerince 508 milyon lira değerinde kaçak eşya ve araç ele geçirildi
Kırım'ın ilhakının 10'uncu yılında 52 ülke, Rusya'yı Ukrayna'nın topraklarından çıkmaya çağırdı
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı

FOTO GALERİ

Tuz mağaraları turistlerin ziyaret rotasında!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX