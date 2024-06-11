İşte Avrupa'da mutlaka gidilmesi gereken şehirler!

Avrupa'nın önemli finans, diplomasi, moda, bilim ve sanat merkezlerinden olan Fransa'nın başkenti Paris, tarihi ve kültürel yapılarıyla da dikkat çekiyor. Kentte yer alan Republique Meydanı (Place de la Republique) da özellikle turistlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.