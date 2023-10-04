Umman'da develerin Mera yolculuğu
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Umman'ın Zufar ilinde etkisini gösteren yağışların ardından besiciler, yetiştirdikleri develeri kentin otlak alanlarına götürmek için zorlu bir yolculuğa çıktı.
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