Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Nijer'e askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile maske, yüz siperliği ve tulum gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.