Türkiye'de ilk! İngiliz ve ABD basını yazdı

Naval Today ayrıca Türkiye'nin ilk ulusal firkateyni olan TCG Istanbul'dan (F-515) ilk milli dikey füze fırlatma sistemi olan MİDLAS'ın başarıyla HİSAR-D RF füzesini fırlattığını da okuyucularına duyurdu. Yayın organında "böylece Türkiye'de ilk kez ulusal bir hava savunma platformu, ulusal bir deniz savaş aracından milli bir fırlatma sistemi kullanılarak test edildi" yorumunda bulunuldu.