TL'ye dönüşün fotoğrafı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.
Dün, 18,3674 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 18,5 azalışla 13,4447'den tamamladı.
Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 13,7 değer kaybederek 13,0907'den, sterlin/TL yüzde 6,10 azalışla 17,3240'tan satılıyor. Böylece dün akşamdan bu yana döviz kurlarında yüzde 40 civarında düşüş yaşandı.