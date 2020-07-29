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Kurban Bayramı için yolculuk yapacaklara 'araç bakımı' uyarısı
ÇAYKUR yaş çay alımlarını sürdürüyor
3 siyahi kadın ilkokul çocuklarının ırkçı saldırısına uğradı
Gaziantep FK 'rengarenk'
Mumbai'de ağır bilanço: Yarıdan fazlasının Kovid-19 testi pozitif
Fabrikada 11 kişide virüs tespit edildi, 530 kişi ev karantinasına alındı
Google'dan flaş Türkiye kararı! Reklamlar kaldırılıyor
KKTC'den Türkiye'ye turizm teşekkürü: Biz Türkiye'miz ile dini, dili, ırkı bir milletiz
ÇAYKUR yaş çay alımlarını sürdürüyor
Doğu Anadolu'dan kurbanlık sevkiyatı Kovid-19'a rağmen arttı
İran el uzatıyor! İdlib'e yüzlerce terörist gönderildi
"İhracatçılarımız kayıplarını telafi etmeye başladı"
Liderlerin bayram programı belli oldu
Bayram öncesi kasaplarda ve tatlıcılarda denetim yapıldı
Bakanlık açıkladı: YHT hattına ek sefer desteği
Öğretmenler tırpan ve tırmıkla okul bahçesindeki otları biçti
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu başlatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Hain darbe girişiminin KKTC ayağındaki davada karar açıklandı
Duygu sömürüsü yapan dilencilere operasyon
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 828 bini geçti
Koronavirüs aşısı bulunmadan fiyatı konuşulmaya başlandı!
Tatilcilerin bayram yolculuğu başladı

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Tatilcilerin bayram yolculuğu başladı