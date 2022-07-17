Tarihi konaklar turizme kazandırıldı

"2011'de buranın restorasyonuna başladık. Burayı aldığımızda harabeydi ve zor bir süreç bizi bekliyordu. Bizden önce de birçok firmanın burayı 49 yıllığına kiralama düşüncesi olmuş ama yerinde inceledikten sonra vazgeçmiş. Biz vazgeçmedik, Ürgüplü olmamız sebebiyle bu işe yüreğimizi koyduk. Restorasyon, yeni yapıdan çok daha zor. Burası UNESCO tarafından tescilli bir bölge. İlk 6 odamızı açtık, bugün 40 odamız var. Kayakapı çok büyük bir mahalle, 200 küsur evden oluşuyor. Aklımızda başka projeler de var. 2022'de yabancı turist olarak çok iyi gidiyoruz. Bu durum böyle devam ettikçe yatırımlar da devam edecek. Eskiyi de yaşatmaya çalışıyoruz. Bütün konaklama birimlerimize, tapudan tek tek araştırarak orada kim yaşamışsa onların isimlerini verdik."