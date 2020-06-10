Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, son yolculuğuna uğurlandı.
DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Çalışır'ın ölümünü, arkadaşları sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Çalışır, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Başakşehir'de bulunan Yeni Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mezarı başındaki yakınlarının ayakta güçlükle durdukları ve gözyaşı döktükleri görüldü.
Arkadaşının ölümüyle yıkılan Hakan Kakız, cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Caner Çalışır ile çok yakın olan fenomen, arkadaşına olan son görevini yerine getirmek için katıldığı törende gözyaşlarına hakim olamadı.
Çalışır'ın cenazesi bugün öğle namazında Arnavutköy'deki Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.
O anları Instagram hesabından paylaşan Kakız, "Hakkımız birbirimize sonsuza kadar helal olsun" dedi.
Öte yandan Caner Çalışır'ın bir arkadaşına, "Kerimcan'ı da sildim. Yanımda kalan çocuk da gitti, tek başıma kaldım yine.
Cemal Can (Canseven), bak gelsin de çok özledim onu, tek başıma hiç bırakmazdı beni" mesajlarını attığı öne sürüldü.