Sevgi neydi? Sevgi emekti
İlişkilerimizi her zaman dengede tutmak isteriz. Bu dengenin oluşabilmesi için ise devam eden ilişkimizi zaman zaman gözden geçirmemiz gerekir.
YAPMANIZ GEREKEN 5 ŞEY
Peki sağlıklı bir ilişki için nasıl bir yol izlemeliyiz? İşte yapılması gereken 5 şey...
SAYGI İÇİN ÇABA
İlk olarak saygı duyulmak istiyorsanız önce kendinize saygı göstermelisiniz. Partneriniz davranışlarınıza ve düşünce tarzınızdan ilham alıyorsa eğer sizin fikirlerinize ve karakterinize saygı gösterecek demektir.
DESTEK
Partnerinize her koşulda güvendiğinizi hissettiriyor, başarılarıyla gurur duyuyorsanız doğru yoldasınız demek. Onu küçümsemiyor, her zor zamanında destek oluyor ve zaman zaman tebrik ediyorsanız bu durum sizi birbirinize daha çok bağlayacak.
SEVGİ NEYDİ? SEVGİ EMEKTİ
Bir ilişki emek ister ama en önemlisi bunun farkında olmak. İlişkinizi geleceğe taşımak için çaba sarf etmek, özel günleri anımsamak, yardımcı olmak vb. durumlar ikinizi de mutlu edecek koşullar.
DOĞRU İLETİŞİM
Partnerinizi dinlerken gözlerinin içine bakıyor musunuz? Eğer göz teması kuruyor ve aktif olarak sorular soruyorsanız eğer ilişkiniz güzel ilerliyor. Sorunlar yaşadığınızda açık ve şeffaf olmaz ise sizi birbirinize daha çok bağlayacak.
HAYALLERİN PEŞİNDE
Partnerinizle geleceğe dair hayaller koruyor ve bu yolda birbirinizi destekliyorsanız eğer ne mutlu size. Partnerinizi olduğu gibi seviyor ve onu her zaman daha iyiye teşvik ediyorsanız ilişkinizin harika olması için çabalıyorsunuz demektir.