Sevgi neydi? Sevgi emekti

HAYALLERİN PEŞİNDE







Partnerinizle geleceğe dair hayaller koruyor ve bu yolda birbirinizi destekliyorsanız eğer ne mutlu size. Partnerinizi olduğu gibi seviyor ve onu her zaman daha iyiye teşvik ediyorsanız ilişkinizin harika olması için çabalıyorsunuz demektir.