Ünleri dünyanın bir çok yerine ulaştı! PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, göreve hazır

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Hareket ekiplerinin yanında görev alacak 10 Kangal yavrusu, vatan görevi için gün sayıyor. Uzman Kangal Yetiştiricisi Umut Taşdelen, Kangal köpeklerinin ününün ülke sınırlarını aştığını belirterek, Dünyaca ünlü olan Kangal köpeklerimiz, bir çok vatan görevini üstlenmektedir. Şimdi de Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görev alacaklar. Daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev aldığı gibi şimdide Özel harekatın yanında görev alacaklar. Geçmişte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne verdiğimiz kangallar, görevlerini yerine getiriyorlar. Siirt İl Jandarma komutanlığımıza yavrularımızı vermiştik, orada da görevlerine devam ediyorlar. Alarm sistemi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında yer alıyorlar. Kangal köpeklerinin ünü dünyanın bir çok yerine ulaşmıştır“ dedi.