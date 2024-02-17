Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı

Mutluluk kaynağı anne ve babası olanların oranı değişmedi





Anne ve babasını mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı 2013'te de geçen yıl da yüzde 2,9 oldu.





Mutluluk kaynağının kendisi olduğunu belirtenlerin oranı ise önemli ölçüde arttı.







