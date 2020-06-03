Metrobüs çilesi katlandı!

Metro, tramvay ve otobüs duraklarının birleştiği Cevizlibağ metrobüs durağında saat 09.30’da bile metrobüs duraklarındaki kalabalık dikkat çekti. Duraklarda bekleyenler, metrobüsten inenler kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyamadı. Merdivenlerdeki ve üstgeçitteki kalabalıkta bulunanlar zaman zaman yürümekte güçlük çekti. Metrobüsten inen bir kişi, “. Biz 2 ay evde kaldık ama hiçbir anlamı kalmadı bence, boşuna kalmış olduk” dedi.