Meksika'nın gizemini koruyan Teotihuacan piramitlerine ziyaretçi akını

Mexico City'nin 40 kilometre kuzeydoğusundaki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Teotihuacan Antik Kenti, milattan sonra 14-16. yüzyıllar arasında hüküm süren Aztekler tarafından kullanıldığından, bu medeniyeti daha yakından anlamak için gidilmesi gereken yerlerden biri olarak gösteriliyor.





Yaklaşık 30 kilometrekarelik alana kurulan Teotihuacan Antik Kenti'nin kim tarafından yapıldığı tam olarak bilinmezken, Toltek, Zapotek ve Maya yerleşimi olduğu konusunda araştırmalar devam ediyor.







