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Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor
"Ne yapıyorsak, bu depremsellik gerçekliğini bilerek hareket etmek durumundayız"
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 116. sayısını yayımladı
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Türkiye açıklaması
Fidan: 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum
"Akla ve iradeye zarar veren her türlü bağımlılıkla mücadele edelim"

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Meksika'nın gizemini koruyan Teotihuacan piramitlerine ziyaretçi akını

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