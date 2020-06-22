Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri

"Her şeyden önce, Müslüman Türk halkına ve hükümetine, Libya'nın güvenlik ve istikrarında yanımızda durduğu için teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan'ın bize olan desteğini devam ettirmesini umuyoruz, çünkü hala istikrarı sağlamaya ihtiyacımız var. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin bahsettiklerine gelince, o bizi temsil edemez ve onun sözleri bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Biz topraklarımızdayız ve olmaya devam edeceğiz. Burası bizim toprağımız, bizim mirasımızdır. Biz burada olduğumuz müddetçe hiçbir güç bize karşı koyamaz."