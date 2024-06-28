En ucuz ikinci el arabalar
Kimi zaman Citroen, Fiat, Hyundai gibi birçok otomobil markası icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılabiliyor.
İKİNCİ EL FİAT ARABALAR 100.000 TL'DEN BAŞLIYOR
İkinci el araba satın almak isteyen pek çok kişinin ilgisini çeken Fiat markalı otomobil modelleri icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılması sonrası vatandaşların dikkatini çekti. Dolayısıyla başta Fiat marka otomobiller olmak üzere pek çok otomobilin icra müdürlüklerince ihaleye çıkarılması, otomobillerin fiyatlarının ne olduğu konusunda merak uyandırıyor.
Öte yandan Fiat marka ikinci el otomobil modellerinin düşük fiyattan ihaleye çıkartılması pek çok ikinci el araba müşterisini şaşkına çevirdi.
İşte 100.000 TL'den başlayan ve icra müdürlüklerince ihaleye çıkartılan Fiat markalı ikinci el otomobil fiyatları...
2008 Model, G.PUNTO 1.3 M. JET ACT Tipli, Rengi Gri.
Fiyatı: 160.000,00 TL.
2007 Model.
Rengi Gri (Füme).
Fiyatı: 250.000,00 TL.
2010 Model.
ALBEA SOLE 1.3 M.JET Tipli.
Yakıt Tipi Dizel.
Rengi Gri.
Fiyatı: 350.000,00 TL.
2004 Model, PALİO Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg.
Vites Tipi Manuel.
Rengi Gri.
Fiyatı: 260.000,00 TL.
2001 Model.
178 EL PALİO 1,4 Tipli.
Rengi Gri.
Fiyatı: 320.000,00 TL.
2020 Model.
Yakıt Tipi Benzin.
Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan.
Rengi Kırmızı.
Fiyatı: 560.250,00 TL.
2016 Model, 356. Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyatı: 590.000,00 TL.
1996 Model, 131 KARTAL S Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyatı: 100.000,00 TL.
Yukarıdaki Fiat marka ikinci el araba modelleri ile diğer marka ve model otomobillerin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı adresinden erişim sağlanabiliyor.