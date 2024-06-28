En ucuz ikinci el arabalar

Kimi zaman Citroen, Fiat, Hyundai gibi birçok otomobil markası icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılabiliyor.

İKİNCİ EL FİAT ARABALAR 100.000 TL'DEN BAŞLIYOR

İkinci el araba satın almak isteyen pek çok kişinin ilgisini çeken Fiat markalı otomobil modelleri icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılması sonrası vatandaşların dikkatini çekti. Dolayısıyla başta Fiat marka otomobiller olmak üzere pek çok otomobilin icra müdürlüklerince ihaleye çıkarılması, otomobillerin fiyatlarının ne olduğu konusunda merak uyandırıyor.

Öte yandan Fiat marka ikinci el otomobil modellerinin düşük fiyattan ihaleye çıkartılması pek çok ikinci el araba müşterisini şaşkına çevirdi.

İşte 100.000 TL'den başlayan ve icra müdürlüklerince ihaleye çıkartılan Fiat markalı ikinci el otomobil fiyatları...