50 bin TL'den başlıyor!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaşın bütçesi yeni araba almaya yetmedi. Bu noktada bazı vatandaşlar otomobil almaktan vazgeçerken, pek çok vatandaş ikinci el araba modellerine yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından uygun fiyattan ihaleye çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





50.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından uygun fiyata satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri pek çok insanın ilgisini çekiyor. Öte yandan ikinci el araba satın alacak birçok vatandaş, uygun fiyatlı otomobil modellerine adeta dikkat kesiliyor.







İşte icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan ve 50.000 TL'den başlayan ikinci el araba modelleri...