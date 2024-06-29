50 bin TL'den başlıyor!
Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaşın bütçesi yeni araba almaya yetmedi. Bu noktada bazı vatandaşlar otomobil almaktan vazgeçerken, pek çok vatandaş ikinci el araba modellerine yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından uygun fiyattan ihaleye çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.
50.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ
İcra müdürlükleri tarafından uygun fiyata satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri pek çok insanın ilgisini çekiyor. Öte yandan ikinci el araba satın alacak birçok vatandaş, uygun fiyatlı otomobil modellerine adeta dikkat kesiliyor.
İşte icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan ve 50.000 TL'den başlayan ikinci el araba modelleri...
2007 Model, TATA Marka, INDIGO SED.1.4 COMF. Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Fiyatı: 145.530,00 TL.
2008 Model, RENAULT Marka, MEGANE II EXPR. 1.5 DCI PLUS Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Fiyatı: 330.000,00 TL.
2010 Model.
FIAT Marka, ALBEA SOLE 1.3 M.JET Tipli.
Yakıt Tipi Dizel.
Rengi Gri.
Fiyatı: 350.000,00 TL.
2010 Model, RENAULT Marka, FLUENCE EXP1.5DCI 105BG LKS PK Tipli.
Yakıt Tipi Dizel.
Vites Tipi Manuel.
Rengi Siyah.
Fiyatı: 325.000,00 TL.
1996 Model, ALFA ROMEO Marka, 146 1.7 AC ABS AB Tipli, Rengi Gri.
Fiyatı: 140.000,00 TL.
2007 Model, FORD Marka, FİESTA VAN Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel.
Rengi Beyaz.
Fiyatı: 225.000,00 TL.
1998 Model.
HONDA Marka.
Rengi Yeşil.
Fiyatı: 325.000,00 TL.
2012 Model, HYUNDAI Marka, İ20 Tipli.
Yakıt Tipi Dizel.
Vites Tipi Manuel.
Rengi Beyaz.
Fiyatı: 320.000,00 TL.
2010 Model, KIA Marka, ED Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyatı: 350.000,00 TL.
2005 Model, PEUGEOT Marka.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel.
Rengi Siyah.
Fiyatı: 215.000,00 TL.
1993 Model, FIAT Marka, TEMPRA Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Mavi.
Fiyatı: 50.000,00 TL.
Yukarıdaki ikinci el araba modelleri ve diğer otomobil modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı adresinden erişim sağlanabiliyor.