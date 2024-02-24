İstanbullular için en iyi trekking rotaları

Doğa yürüyüşleri yapmak için en güzel zamanlar genellikle bahar ayları oluyor. Hem yeniden yeşeren doğanın canlanmasına tanıklık edip hem de çok zorlu olmayan mevsim koşullarında yürüyüş yapmak çok keyifli oluyor. İstanbul'da ikamet edip hafta sonları kendinize keyifli bir aktivite arıyorsanız bu yazıda aradığınızı bulacaksınız. İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşayanlar için en pratik doğaya kaçma etkinliklerinden biri olan trekking; hem yeni insanlar tanıyıp hem de spor yapmak için mükemmel bir seçenek. Haftanın stresini ve sıkıntısını atıp, temiz hava depolayabileceğiniz İstanbul ve çevresindeki en iyi trekking rotalarını sizler için derledik.