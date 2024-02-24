İstanbullular için en iyi trekking rotaları
Doğa yürüyüşleri yapmak için en güzel zamanlar genellikle bahar ayları oluyor. Hem yeniden yeşeren doğanın canlanmasına tanıklık edip hem de çok zorlu olmayan mevsim koşullarında yürüyüş yapmak çok keyifli oluyor. İstanbul'da ikamet edip hafta sonları kendinize keyifli bir aktivite arıyorsanız bu yazıda aradığınızı bulacaksınız. İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşayanlar için en pratik doğaya kaçma etkinliklerinden biri olan trekking; hem yeni insanlar tanıyıp hem de spor yapmak için mükemmel bir seçenek. Haftanın stresini ve sıkıntısını atıp, temiz hava depolayabileceğiniz İstanbul ve çevresindeki en iyi trekking rotalarını sizler için derledik.
EN YAKINI BELGRAD ORMANI
İstanbul Avrupa Yakası'nın gözde yeşil alanı Belgrad Ormanı; meşe, kayın ve kestane ağaçlarıyla dolu muhteşem güzelliğe sahip. Yaklaşık 5440 hektarlık bir alanı kaplayan Belgrad Ormanı adı; 1521 yılındaki Belgrad Kuşatması sonrasında binlerce Sırp esirin Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirilmesi ve bu bölgedeki Ayvat Köyü yakınındaki ormanlık alana yerleştirmesi sürecine dayanıyor. 6 km uzunluğunda çok güzel bir yürüyüş parkuruna sahip olan Belgrad Ormanı hem ulaşımın hem de parkurlarının kolaylığı sebebiyle çocuklu aileler tarafından sıkça tercih ediliyor.
POLONEZKÖY BAŞLARKEN İDEAL
Başlangıç için mükemmel bir rota olan Polonezköy Yürüyüş Parkuru ve Polonezköy Tabiat Parkı, İstanbul'da şehrin karmaşasından ve gürültüsünden kaçmak için Anadolu yakasındaki en güzel mekanlardan biri. Parkta bulunan toplamda 5 km'lik yürüyüş parkurunda; kuş sesleri ve doğanın hışırtıları içinde en azından bir süreliğine de olsa kent yaşamından uzaklaşabilirsiniz.
DOĞAYLA BAŞ BAŞA KAMP İÇİN İDEAL
İstanbul'a yakın olan rotaların sonuncusu ise İğneada Longoz Ormanları. İstanbul'dan çıkıp 4 saatlik bir yolculuk sonrasında varacağınız rota, unutamayacağınız bir gün yaşamanızı sağlayabilir. Denizi, ormanları, sahili ve tarihi ile Trakya'nın saklı cenneti olarak nitelendirilen İğneada Longoz Ormanları, özellikle sakin ve sessiz bir ortamda yürüyüş yapıp, doğa ile baş başa zaman geçirmek isteyenler için oldukça ideal. Siz de İğneada Longoz Ormanları'nda gerçekleştireceğiniz trekking gezisi ile ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirebilirsiniz. Burası kampçıların da ideal rotaları arasında yer alıyor.
BİRDEN ÇOK YÜRÜYÜŞ PARKURU MAŞUKİYE'DE
Özellikle kış aylarında kayak tatili için tercih edilen Kartepe'nin eteklerinde bulunan Maşukiye, birden çok yürüyüş parkuruna sahip. Sapanca'ya oldukça yakın olan Maşukiye'nin yemyeşil doğası ve tertemiz orman havasıyla yenilenmenizi sağlayacak keyifli bir doğa yürüyüşü ile siz de tüm bu güzelliklere yakından şahit olabilirsiniz.
HEM AMATÖRLER HEM PROFESYONELLER İÇİN
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yer alan Erikli Yaylası'nda yeşile ve oksijene doyarak hem kamp hem de trekking yapabilirsiniz. Amatör ya da profesyonel dağcılar tarafından tercih edilen Erikli Yaylası, yorucu yokuşları ile yaklaşık 5 saat sürüyor. Doğa yürüyüşlerine yeni başlıyorsanız burası sizi biraz zorlayabilir ancak kondisyonunuz yerindeyse en güzel doğa yürüyüşlerinden birini bu rotada gerçekleştireceğinizden şüpheniz olmasın.