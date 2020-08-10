  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,3242
  • Euro
    8,6375
  • Altın
    477,7150
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yarım milyondan fazla işçi sınır dışı edilecek
İlk Rus turist kafilesi Antalya'da: "Türkiye'yi çok özledik"
Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Başkan Erdoğan'dan talimatı net bir şekilde aldık
Belarus'ta seçim sonuçlarının ardından olaylar çıktı! Muhalifler sokaklara döküldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Lübnan Beyrut Limanı'nın altında 'yerel bir örgüte ait tünel olduğu' iddialarını yalanladı
İşgalci İsrail Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu
"Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşması yok hükmünde"
İsrail'e hasta Filistinli tutukluları serbest bırakma çağrısı!
Kerküklü Araplar kentte güvenliği sadece merkezi hükümete bağlı güçlerin sağlamasını istiyor
Gazzel'de Kovid-19'la mücadelede en tehlikeli ve en zor aşama
Lübnan'da siyasi kriz: Milletvekillerinin ardından bakan da istifa etti
'Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda' 252,7 milyon avro toplandı
Kuru meyve ihracatçılarından Bakan Pakdemirli'ye tarım ilacı teşekkürü
"Güçlü ekonomik yapımızla pandemi sürecini atlatacağız"
Atletico Madrid'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor
Bakan Kasapoğlu Emre Gönlüşen için taziye mesajı yayımladı
Malezya'nın eski maliye bakanına Lim Guan Eng'e, rüşvet ve gücü kötüye kötüye kullanma suçlaması
Eyüpsultan'da çöken üstte geçitteki kaldırma çalışmaları gece de devam etti
Terör devleti İsrail, Hamas'a ait Gazze'deki bir gözetleme noktasına saldırdı
Lübnan'da meydana gelen patlama diğer ülkeleri de harekete geçirdi! Tehlikeli ürünleri güvenli bölge ...

FOTO GALERİ

İlk Rus turist kafilesi Antalya'da: "Türkiye'yi çok özledik"