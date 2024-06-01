Hangi padişah nereye gömüldü?
I. Osman Gazi Hân: Bursa'da Osman Gazi Türbesi'nde.
Orhan Gazi Hân: Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'nde.
I. Murat Hân: Bursa, Çekirge'de kendi türbesinde.
I.Bayezit Hân: Bursa'da Bayezit Hân Türbesi'nde.
I.Mehmet Hân: Bursa Yeşil Türbe'de.
II.Murat Hân: Bursa, Muradiye semtinde.
II.Mehmet Hân: Fatih'te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde.
I.Selim Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.
I.Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde.
II.Bayezit Hân: Bayezıtta Bayezit Camii bahçesindeki türbesinde.
II.Selim Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.
III.Murat Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.
III.Mehmet Hân: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde.
I.Ahmet Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.
I.Mustafa Hân: Ayasofya Camii önündeki türbesinde.
II.Osman Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.
IV.Murat Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.
İbrâhim Hân: Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde.
IV.Mehmet Hân: Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde
II.Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi'nde.
II.Ahmet Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi'nde.
II.Mustafa Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.
III.Ahmet Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.
I.Mahmut Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.
III.Osman Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.
III.Mustafa Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.
II.Abdülhamit Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde.
III.Selim Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.
IV.Mustafa Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde.
II.Mahmut Hân: Çemberlitaş'taki kendi türbesinde.
I.Abdülmecit Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.
I.Abdülaziz Hân: Çemberlitaş'taki Sultan II. Mahmut Hân Türbesi'nde.
V.Murat Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.
II.Abdülhamit Hân: Çemberlitaş'ta Sultan II. Mahmut Hân Türbesi'nde.
Reşat Hân: Eyüp'te Sultan Reşat Hân Türbesi'nde.
Vahidettin Hân: Şam'da Sultan Selim Camii kabristanındadır.
Süleyman Şah-Naaşı Caber denilen yere defnedilir. Halen Suriye sınırları içinde bulunan bu mezarın olduğu yere, Caber Türk Kalesi denilmekte olup, anlaşma gereği, Türk Bayrağı ile süslüdür.
Yurt dışındaki ikinci mezar ise, Osmanlı Sultanı 1.Murad Han (Murad-ı Hüdavendigar)'ın Kosova'da bulunan mezarıdır.
Üçüncü mezar ise Kanuni Sultan Süleyman Han'a aittir. Macaristan`ın Zigetvar şehrindeki Macar-Türk Dostluk Parkı`nda Kanuni Sultan Süleyman Han'ın temsili mezarı mevcuttur.
Sultan Vahdettin-Suriye yetkililerinin kabul etmesi üzerine naaşı Şam'daki Süleymaniye Camii'nin avlusuna defnedildi.
Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi-Abdülmecit Efendi 23 Ağustos 1944'de sürgünde bulunduğu Paris'te vefat etti. Kızı Dürrişehvar Sultan'ın, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü nezdindeki çabalarına rağmen cenazesi Türkiye'ye kabul edilmedi.