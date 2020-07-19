  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van Gölü'nde batan teknede ölü sayısı 56'ya yükseldi
İBB'deki milyonluk rant AK Parti tarafından kesildi
Cephe hattında eller tetikte!
FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu
Ermenistan'ın saldırısının arkasında "ABD-RUSYA planı" çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
Play-off heyecanı Antalya'da başlıyor
Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhu şehitlik müzeler ve anıtlarda yaşatılıyor
Oyun sektörü 'altın çağını' yaşıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 771 bini geçti
İhracata dayalı meyvelerde 'markalaşma' talebi
Milli atlet Sinan Ören'den Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru
Yenilenebilir enerjiye dev destek
21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
Yerli otomobile kayıtsız kalmadılar! Sayı 500 bini aştı
Adli tatil yarın başlıyor
Çin'de 16 yeni korona virüs vakası tespit edildi
Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor
Başına gelmeyen kalmayan karga!
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Güneşin doğuşunu izlemek için Yün Dağı'na çıkıyorlar
İhracatında ön izin şartı kaldırıldı! Resmi gazetede yayınlandı
Emekliye 3 ödeme birden! Maaşlar ne zaman yatacak?
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 921, Meksika'da 578, Hindistan'da 543 kişi öldü

FOTO GALERİ

Güneşin doğuşunu izlemek için Yün Dağı'na çıkıyorlar