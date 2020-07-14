Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Kent genelinden ve civar illerden ziyaretçilerini ağırlayan şelale, dağın zirvesinden gelerek 71 metre yüksekten ve 4 farklı gözden çağlıyor. Serinlemek isteyenlerin bir kısmı suyun içerisine girerken bir kısmı ise şelalenin altında aileleriyle doğal ortamda piknik yaparak keyifli zaman geçiriyor.