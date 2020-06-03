Koronavirüs Fırsatçılığı: Araba kiralama fiyatına Şezlonglar

Fiyatları yüksek bulanlardan Gülbahar Savaşçı ise, "Bu fiyatlar hiç normal değil. Genel olarak aslında Bodrum'da hayat pahalı değil. Bazı yerler çok ekonomik ama insanların tercihine göre değişiyor. Gidip Türkbükü'nde bir şeyler yemek pahalı ama merkezde bir şeyler yemek daha ekonomik. Kişiye göre muamele yapılıyor. Normalde Bodrum bu kadar pahalı değil. Ben bu fiyatların saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ünlülere veya turistlere göre davranılıyor" dedi.

