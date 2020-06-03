Koronavirüs Fırsatçılığı: Araba kiralama fiyatına Şezlonglar
Bodrum'da günlüğü bin, aylığı 24 bin yemekli kampanyası ile de 48 bin lira gibi fahiş bir fiyata kiralanan şezlonglar gündem oldu. Tepkiyle karşılanan fiyatlar korona sonrası "fırsatçılık" olarak değerlendirilirken, turizmin yara aldığı bu dönem içerisinde böyle bir fiyat politikasının uygulanması tepki çekti. Bodrum belediye Başkanı Ahmet Aras ise fiyatlar için "Serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz" dedi.
Koronavirüs'te normalleşme sürecine girildi ancak hayatımız hızla normale dönerken, bazı sektörler hizmet karşılıklarında fahiş zamlar uygulamaya başladı. Kredi destek paketlerinin hayata geçirilmesi gündeme gelirken, kredi verilecek sektörlerde de fiyatlarda yüksek artış meydana geldi.
O sektörlerden biri de turizm. Bodrum'un her sezon pahalılığı ile gündeme gelen Türkbükü'nde şezlong kiralamak için belirlenen ücretler "yok artık" dedirtti.
48 BİN LİRALIK KAMPANYA
Koronayı bahane ederek fiyatlarını "fırsatçılık" politikasına göre yenileyen oteller, zamlı fiyatlarıyla dudak uçuklattı. Sosyal mesafe nedeniyle şezlong sayılarını azaltan oteller, önlemlerle harmanladıkları hizmet şartlarını fiyatlara fahiş bir şekilde yansıttı.
Günlük şezlong kirası bin lira, aylık oda 24 bin lira, eğer yemekte dahil olursa fiyatların 48 bin liraya kadar çıktığı görüldü.
"SERBEST PİYASA KOŞULLARINDA YAŞIYORUZ"
Türkbükü'nün tartışmalı fiyatları tepki çekerken, konuya ilişkin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan açıklama geldi. Aras fiyatlara müdahale edemediklerini belirterek “Türkbükün’de bu her zaman gündem olmuştur. Türkbükündeki bu yüksek fiyatlar, lahmacunlar, loca fiyatları her zaman gündem oldu". dedi
Fiyatlara müdahale gibi bir uygulamalarının bulunmadığını da belirten Belediye Başkanı "Serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz. Biz Bodrum’un böyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bodrum’un her yerinde bu fiyatlar yok. Bodrum her türlü keseden insanın rahatça yaşaya bileceği, faydalanabileceği işletmelere de sahip ama çok pahalı işletmelere de sahip. Buda insanların tercih meselesi. Bu konuda Belediyenin bir yaptırımı yoktur. Belediye olarak gidip neden bu kadar ücret istiyorsunuz diyemeyiz. Farklı şekilde denetimlerimizi yaparız, işletmeler kedi fiyatlarını koymakta ticaret kanunu gereği serbesttir” ifadelerini kullandı.
"BELİRLİ PROFİLİN ÜSTÜNDEKİLERE HİZMET VERİYOR"
Fiyatları savunanlardan biri de Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu oldu. Karcılıoğlu otelin özel hizmet verdiğini, uygulanan fiytların normal olduğunu savunurken "Belirli bir profilin üstündeki vatandaşlara hizmet veriyor" dedi.
Karcılıoğlu fiyatlar hakkında şunu söyledi:
"Bu fiyatları genelleştirmemek gerekiyor. Bu tamamen Türkbükü'nde yer alan bir butik otelin kendi misafirlerine uyguladığı paket sistemidir. Aylık rakamlara bakınca çok fahiş bir rakam gibi gözüküyor. Günlük fiyatlara bakıldığında ise verilen özel hizmetin karşılığı olduğunu görüyorum. Uygulanan rakamlar normaldir. Otel zaten belirli bir profilin üstündeki vatandaşlarımıza hizmet veren otelimizdir. Özel bir hizmet veriyorlar. Tamamen gün boyu kendilerinin kullanacağı, kimsenin sırtının o şezlonglara değmeyeceği bir hizmet veriyorlar. Olaya bu yönden bakıldığında rakamların doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ücretler koronavirüs öncesinde de beach’lerde insanların harcadığı fiyatlarla hemen hemen aynı. Otellerin de kapasiteleri yarı yarıya düşürmeleri istendi. Sahanın içinde olmayan kişiler bunların çok yüksek olduğunu düşünecektir"
FİYAT POLİTİKASINA TEPKİLER
Halk plajları ile neredeyse aynı denizin, aynı kumsalın bulunduğu yer için normalinin yüzlerce kat fazlası bir ücret alan otelciler, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyadan da olumsuz pek çok karşılık bulan olay hakkında "Korona frsatçılığı" yorumları yapılırken, Belediye Başkanı'nın açıklamaları da tepkilere neden oldu.
Fiyatları yüksek bulanlardan Gülbahar Savaşçı ise, "Bu fiyatlar hiç normal değil. Genel olarak aslında Bodrum'da hayat pahalı değil. Bazı yerler çok ekonomik ama insanların tercihine göre değişiyor. Gidip Türkbükü'nde bir şeyler yemek pahalı ama merkezde bir şeyler yemek daha ekonomik. Kişiye göre muamele yapılıyor. Normalde Bodrum bu kadar pahalı değil. Ben bu fiyatların saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ünlülere veya turistlere göre davranılıyor" dedi.
Bölgenin önemli merkezlerinden Türkbükü'nde lahmacun - ayran 90 liraya, makarna 110 liraya, pide çeşitleri ise 95 liradan satılması gündem olmuştu.