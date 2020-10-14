Gece gündüz görev başındalar!

Temaslıları varsa temaslıları ile de görüşeceğiz. Onlara ilaç vermemiz gerekiyorsa ya da PCR yapmamız gerekiyorsa bu gibi işlemleri uygulayacağız. Gerekli durumlarda da sevk işlemlerini yapıyoruz. Bunlar için danışma hatlarımız var. Onları arıyoruz ve bilgilendiriyoruz. Onların bize verdiği yönlendirmelerle hareket ediyoruz. Son vaka bitene kadar biz çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.