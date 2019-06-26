Erken emeklilikte hizmet tespiti! Erken emeklilikle ilgili bilinmeyen detaylar

Kayıt dışı oranı son yıllarda alınan önlemlerle hızla düşerken, geçmişte çalıştığı halde sigortası görünmeyenler hizmet tespiti yaptırabiliyor. Ancak bazı durumlarda zaman aşımı da var, dikkat. Peki Sigortanın kayıt dışı olduğu nasıl öğrenilir? Başvuru için herhangi bir zaman aşımı var mıdır? Sonuç emekliliği etkiler mi?