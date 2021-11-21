Engelini dans ve okçulukla aştı

'KENDİMİZE İNANDIĞIMIZ ZAMAN ENGELİMİZ ENGEL DEĞİL'

Her şeyin insanın kendisine inanmasıyla başladığını belirten Akköz, "Kendimize inandığımız zaman engelimiz aslında bizi çok engellemiyor. Ülkemizin şartlarında fiziki durumlardan engelleniyoruz. Fakat kendimizi engellemediğimiz zaman birçok şeyi başarabileceğimizi görüyoruz. Ülkemizde bunun örnekleri çok var. Çok göz önünde olmadıkları için bilgimiz yok. Başarabileceğimi ve birçok şeyi atlatabileceğimi biliyorum. Çünkü çok zor durumlardan bu hale geldim, daha da iyi durumlara geleceğime inanıyorum" diye konuştu.