Dünya Şampiyonu

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“Bende bir zamanlar öyle bakıyordum insanlara. Allah hidayet nasip etsin.”
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Rusya'dan "enerji krizi" açıklaması
Sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
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"Bebek katili için yürümek ne zamandan beri siyaset oldu?"
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