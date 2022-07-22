Doğaseverlerin vazgeçilmez adresi

Kanyonun doğasıyla insanlara huzur verdiğini ifade eden Hacıoğlu, "Kamp, karavan, macera sevenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer. Gürgen, kayın ve kızılcık ağaçları ile çevrili, kaya mezarlarının da olduğu bir yer. Burada bulunan Güngörmez Mağarası'nın uzunluğu yaklaşık 40 metre ve 2019 yılında doğal sit alanı ilan edildi. Burası da ilgi çekiyor." dedi.